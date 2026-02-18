В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки, сообщила глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на наблюдательном совете агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

По её словам, для этого необходимы возможности жилищных условий, адаптированных для большой семьи. Это касается как индивидуального жилищного строительства, так и квартир, которые позволяют жить с родителями и с детьми вместе.