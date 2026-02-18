Рейтинг@Mail.ru
23:36 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/rozhdaemost-2075341254.html
2026-02-18T23:36:00+03:00
2026-02-18T23:36:00+03:00
общество
россия
светлана чупшева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:446:3750:2555_1920x0_80_0_0_ab03d983954998e77e4a1cead2184773.jpg
https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html
россия
общество, россия, светлана чупшева, владимир путин
Общество, Россия, Светлана Чупшева, Владимир Путин
В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости

Чупшева: рождаемость выше в тех семьях, которые живут со старшим поколением

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки, сообщила глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на наблюдательном совете агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.
«
"Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки… Где двое родителей, там ещё больше коэффициент рождаемости, это понятно, потому что это тоже и поддержка, и помощь в воспитании внуков своих", - отметила Чупшева.
По её словам, для этого необходимы возможности жилищных условий, адаптированных для большой семьи. Это касается как индивидуального жилищного строительства, так и квартир, которые позволяют жить с родителями и с детьми вместе.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России
6 сентября 2025, 15:46
 
ОбществоРоссияСветлана ЧупшеваВладимир Путин
 
 
