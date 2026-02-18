https://ria.ru/20260218/rozhdaemost-2075341254.html
В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости
В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости
В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости
Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки, сообщила глава агентства стратегических инициатив
общество
россия
светлана чупшева
владимир путин
россия
Общество, Россия, Светлана Чупшева, Владимир Путин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки, сообщила глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на наблюдательном совете агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.
«
"Коэффициент рождаемости выше в тех семьях, где с молодыми родителями и с их детьми живут бабушки и дедушки… Где двое родителей, там ещё больше коэффициент рождаемости, это понятно, потому что это тоже и поддержка, и помощь в воспитании внуков своих", - отметила Чупшева
.
По её словам, для этого необходимы возможности жилищных условий, адаптированных для большой семьи. Это касается как индивидуального жилищного строительства, так и квартир, которые позволяют жить с родителями и с детьми вместе.