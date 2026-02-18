https://ria.ru/20260218/rossiya-2075342177.html
Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров
РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже, заявил министр... РИА Новости, 18.02.2026
