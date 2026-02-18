Рейтинг@Mail.ru
18.02.2026

Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 18.02.2026
Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров
РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже, заявил министр... РИА Новости, 18.02.2026
Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поэтому мы очень ценим позицию, которую заняли администрация Дональда Трампа и лично президент США. Внимательно следим за тем, как Европа пытается сбить нынешнюю администрацию в Вашингтоне с ее принципиального курса, который обсуждался и был согласован на Аляске в Анкоридже", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Министр подчеркнул приверженность Москвы пониманиям, достигнутым в Анкоридже.
"Нисколько не сомневаюсь, что мы это подтвердим в ходе очередного раунда переговоров в Женеве", - отметил министр.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров
