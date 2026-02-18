Рейтинг@Mail.ru
22:43 18.02.2026
Путин рассчитывает, что АСИ продолжит способствовать развитию страны
Путин рассчитывает, что АСИ продолжит способствовать развитию страны
Путин рассчитывает, что АСИ продолжит способствовать развитию страны

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжит способствовать развитию страны.
"Я очень рассчитываю, что вы и дальше будете вносить значимый и заметный вклад в долгосрочное, устойчивое развитие регионов и муниципалитетов, а значит, всей страны", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин призвал включать практики АСИ в программы повышения рождаемости
Агентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
