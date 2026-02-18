Губарев не знает, составили ли на него протокол о дискредитации ВС России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Общественный деятель, бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев заявил РИА Новости, что ему неизвестно, действительно ли протокол о дискредитации ВС России составили именно на него.

Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении Губарева: инициалы привлекаемого лица - П. Ю. Губарев - совпадают с данными общественного деятеля. Дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) зарегистрировали в среду, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Не знаю. Фамилия, имя, отчество совпадают, ну и статья - дискредитация армии. За что - пока не знаю, документов не видел", - сказал агентству Губарев

Санкция статьи предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей.