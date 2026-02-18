Рейтинг@Mail.ru
Губарев не знает, составили ли на него протокол о дискредитации ВС России - РИА Новости, 18.02.2026
21:38 18.02.2026
Губарев не знает, составили ли на него протокол о дискредитации ВС России
Общественный деятель, бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев заявил РИА Новости, что ему неизвестно, действительно ли протокол о... РИА Новости, 18.02.2026
донецкая область, киев, павел губарев, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, происшествия
Донецкая область, Киев, Павел Губарев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Общественный деятель, бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев заявил РИА Новости, что ему неизвестно, действительно ли протокол о дискредитации ВС России составили именно на него.
Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении Губарева: инициалы привлекаемого лица - П. Ю. Губарев - совпадают с данными общественного деятеля. Дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) зарегистрировали в среду, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Не знаю. Фамилия, имя, отчество совпадают, ну и статья - дискредитация армии. За что - пока не знаю, документов не видел", - сказал агентству Губарев.
Санкция статьи предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей.
Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако не получил реальной власти. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
9 февраля, 20:01
 
Донецкая областьКиевПавел ГубаревСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
