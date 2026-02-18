Рейтинг@Mail.ru
Члены делегации России на переговорах по Украине доложат Путину об итогах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 18.02.2026 (обновлено: 21:58 18.02.2026)
Члены делегации России на переговорах по Украине доложат Путину об итогах
Члены делегации России на переговорах по Украине доложат Путину об итогах - РИА Новости, 18.02.2026
Члены делегации России на переговорах по Украине доложат Путину об итогах
Члены российской делегации доложат Владимиру Путину об итогах переговоров по Украине в Женеве при первой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
женева (город)
украина
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
женева (город)
украина
в мире, россия, женева (город), украина, дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Женева (город), Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Члены делегации России на переговорах по Украине доложат Путину об итогах

Песков: российская делегация в Женеве доложит Путину об итогах переговоров

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Члены российской делегации доложат Владимиру Путину об итогах переговоров по Украине в Женеве при первой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас они прилетят и будут итоги. Пока рано задавать такие вопросы", — сказал он журналистам.
Говорить о результатах встречи представитель Кремля отказался, как и оценивать участие в ней Соединенных Штатов. Комментариев относительно продуктивности настроя украинских переговорщиков он также не дал.
При этом он подчеркнул, что более короткая продолжительность переговоров во второй день не означает отсутствие прогресса, хотя они и были сложными.

Мирный процесс по Украине

Третий раунд переговоров стартовал в Швейцарии во вторник. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два, а перед вылетом из Женевы председатель российской делегации Владимир Мединский еще два часа разговаривал с украинцами за закрытыми дверьми. Как утверждает украинская сторона, это были секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как накануне рассказал источник агентства, они хотели узнать об итогах встречи. За ней наблюдали и представители Германии, Франции и Италии.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
