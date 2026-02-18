Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены расширять использование газомоторного топлива в регионе, в том числе переводя на метан транспорт и сельхозтехнику, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо в своем канале в Мах рассказал, что на встрече с генеральным директором "Черноморнефтегаза" Валерием Братковым подписал соглашение о расширении использования в Херсонской области газомоторного топлива.

"Договорились о практичных вещах. Метан заметно дешевле бензина и дизельного горючего. Для нашего региона это особенно важно, потому что снижение затрат сельхозпроизводителей на технику напрямую влияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции и её конкурентоспособность", - написал Сальдо.

Он добавил, что переход на природный газ улучшит экологическую ситуацию. По его мнению, принятое решение по применению газомоторного топлива и экономическое, и технологическое, и стратегическое для региона.