https://ria.ru/20260218/rossiya-2075270111.html
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан - РИА Новости, 18.02.2026
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан
Власти Херсонской области намерены расширять использование газомоторного топлива в регионе, в том числе переводя на метан транспорт и сельхозтехнику, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:36:00+03:00
2026-02-18T17:36:00+03:00
2026-02-18T17:36:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
черноморнефтегаз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40573/16/405731653_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_0eab9ceebbcac7dd5a1811b779b71cfe.jpg
https://ria.ru/20251228/saldo-2065171526.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40573/16/405731653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66614edf443aab66fb25d7963f9657bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, черноморнефтегаз, экономика
Херсонская область , Владимир Сальдо, Черноморнефтегаз, Экономика
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан
Транспорт и сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены расширять использование газомоторного топлива в регионе, в том числе переводя на метан транспорт и сельхозтехнику, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем канале в Мах рассказал, что на встрече с генеральным директором "Черноморнефтегаза" Валерием Братковым подписал соглашение о расширении использования в Херсонской области газомоторного топлива.
"Договорились о практичных вещах. Метан заметно дешевле бензина и дизельного горючего. Для нашего региона это особенно важно, потому что снижение затрат сельхозпроизводителей на технику напрямую влияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции и её конкурентоспособность", - написал Сальдо.
Он добавил, что переход на природный газ улучшит экологическую ситуацию. По его мнению, принятое решение по применению газомоторного топлива и экономическое, и технологическое, и стратегическое для региона.
Губернатор уточнил, что развитие этого направления откроет доступ к федеральным субсидиям на строительство современных заправочных комплексов, позволит обновлять общественный транспорт и сдерживать тарифы на перевозки. По его прогнозам, появится новая инфраструктура и дополнительные рабочие места.