Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан - РИА Новости, 18.02.2026
17:36 18.02.2026
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан
Власти Херсонской области намерены расширять использование газомоторного топлива в регионе, в том числе переводя на метан транспорт и сельхозтехнику, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
херсонская область
владимир сальдо
черноморнефтегаз
экономика
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо, черноморнефтегаз, экономика
Херсонская область , Владимир Сальдо, Черноморнефтегаз, Экономика
Сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан

Транспорт и сельхозтехнику в Херсонской области планируют переводить на метан

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены расширять использование газомоторного топлива в регионе, в том числе переводя на метан транспорт и сельхозтехнику, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем канале в Мах рассказал, что на встрече с генеральным директором "Черноморнефтегаза" Валерием Братковым подписал соглашение о расширении использования в Херсонской области газомоторного топлива.
"Договорились о практичных вещах. Метан заметно дешевле бензина и дизельного горючего. Для нашего региона это особенно важно, потому что снижение затрат сельхозпроизводителей на технику напрямую влияет на себестоимость сельскохозяйственной продукции и её конкурентоспособность", - написал Сальдо.
Он добавил, что переход на природный газ улучшит экологическую ситуацию. По его мнению, принятое решение по применению газомоторного топлива и экономическое, и технологическое, и стратегическое для региона.
Губернатор уточнил, что развитие этого направления откроет доступ к федеральным субсидиям на строительство современных заправочных комплексов, позволит обновлять общественный транспорт и сдерживать тарифы на перевозки. По его прогнозам, появится новая инфраструктура и дополнительные рабочие места.
Сальдо оценил итоги года в Херсонской области
28 декабря 2025, 13:53
 
Херсонская область Владимир Сальдо Черноморнефтегаз Экономика
 
 
