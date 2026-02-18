https://ria.ru/20260218/rossiya-2075254321.html
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.02.2026
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев
Куба остается стратегически важным союзником России в регионе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:46:00+03:00
2026-02-18T16:46:00+03:00
2026-02-18T17:49:00+03:00
в мире
россия
единая россия
дмитрий медведев
куба
латинская америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075274157_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0b60ac7c6c72c2344f08f80a15bbd099.jpg
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075189180.html
россия
куба
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075274157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab8448b4e0b165be52ef0b38e8def999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, единая россия, дмитрий медведев, куба, латинская америка
В мире, Россия, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Куба, Латинская Америка
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев
Медведев: Куба остается важным союзником России