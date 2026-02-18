Рейтинг@Mail.ru
16:46 18.02.2026 (обновлено: 17:49 18.02.2026)
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев

Медведев: Куба остается важным союзником России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. 18 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. 18 февраля 2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. 18 февраля 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Куба остается стратегически важным союзником России в регионе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду Медведев сообщил, что провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей.
"Куба остается стратегически важным союзником России среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", - написал Медведев на платформе Max
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сотрудничество России и Кубы не представляет угрозу для США, заявил Лавров
Вчера, 13:28
 
