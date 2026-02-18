Пострадавшие от падения лифта в Таиланде россияне вернулись в тот же отель

БАНГКОК, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшие из-за падения лифта в отеле на Пхукете россияне после выписки из больницы вернулись в тот же отель, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.