Пострадавшие от падения лифта в Таиланде россияне вернулись в тот же отель

БАНГКОК, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшие из-за падения лифта в отеле на Пхукете россияне после выписки из больницы вернулись в тот же отель, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"Четверо россиян, пострадавших в результате падения лифта в гостинице на Пхукете и выписанные из больницы после получения медицинской помощи, вернулись в ту же гостиницу, где произошла авария", - сказал Иванов.
Лифт в гостинице Tuan Hotels Casa del Sol в районе Ката упал с небольшой высоты на первый этаж. В результате шестеро российских туристов, в том числе девочка 8 лет и девушка 16 лет, получили травмы средней тяжести и легкие травмы. Во вторник генеральный консул России в городе Пхукет сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших, включая двух несовершеннолетних, уже выписаны из местной больницы, где пока остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести.
