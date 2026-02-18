Рейтинг@Mail.ru
16:39 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/rossiya-2075249715.html
Пострадавшие от падения лифта в Таиланде россияне вернулись в тот же отель
Пострадавшие от падения лифта в Таиланде россияне вернулись в тот же отель
Пострадавшие из-за падения лифта в отеле на Пхукете россияне после выписки из больницы вернулись в тот же отель, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:39:00+03:00
2026-02-18T16:39:00+03:00
Пострадавшие от падения лифта в Таиланде россияне вернулись в тот же отель

БАНГКОК, 18 фев - РИА Новости. Пострадавшие из-за падения лифта в отеле на Пхукете россияне после выписки из больницы вернулись в тот же отель, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"Четверо россиян, пострадавших в результате падения лифта в гостинице на Пхукете и выписанные из больницы после получения медицинской помощи, вернулись в ту же гостиницу, где произошла авария", - сказал Иванов.
Лифт в гостинице Tuan Hotels Casa del Sol в районе Ката упал с небольшой высоты на первый этаж. В результате шестеро российских туристов, в том числе девочка 8 лет и девушка 16 лет, получили травмы средней тяжести и легкие травмы. Во вторник генеральный консул России в городе Пхукет сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших, включая двух несовершеннолетних, уже выписаны из местной больницы, где пока остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести.
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Эвакуированного с Пхукета россиянина направили на реабилитацию
7 февраля, 06:19
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
