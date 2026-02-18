Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала оскорбления Рютте в адрес России - РИА Новости, 18.02.2026
14:39 18.02.2026
Захарова прокомментировала оскорбления Рютте в адрес России
Захарова прокомментировала оскорбления Рютте в адрес России - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова прокомментировала оскорбления Рютте в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оскорбления, которые звучат из уст западных политиков, в частности генсека НАТО Марка Рютте,... РИА Новости, 18.02.2026
Россия, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО
Захарова прокомментировала оскорбления Рютте в адрес России

Захарова призвала не скатываться до уровня оскорбляющих РФ западных политиков

© Фото : МИД Российской Федерации
© Фото : МИД Российской Федерации
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оскорбления, которые звучат из уст западных политиков, в частности генсека НАТО Марка Рютте, заявила, что Россия могла бы скатиться до их уровня, но оставит Запад на этом дне в одиночестве.
"Это какое-то соревнование: кто гаже кого назовет. Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте "садовой улиткой" нас (Россию - ред.) называл. Вот это уровень! Можно было бы скатиться до этого же уровня, но мне хочется оставить их там, на этом дне, в одиночестве", - сказала Захарова на брифинге.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова осудила Зеленского за нецензурный выпад в сторону россиян
Вчера, 14:06
 
Россия Мария Захарова Марк Рютте НАТО
 
 
