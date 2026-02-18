Захарова прокомментировала оскорбления Рютте в адрес России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оскорбления, которые звучат из уст западных политиков, в частности генсека НАТО Марка Рютте, заявила, что Россия могла бы скатиться до их уровня, но оставит Запад на этом дне в одиночестве.