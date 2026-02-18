МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия очень дорожит отношениями с Кубой и планирует их дальше развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия очень дорожит отношениями с Кубой, заявил Песков
Россия очень дорожит отношениями с Кубой, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Россия очень дорожит отношениями с Кубой, заявил Песков
Россия очень дорожит отношениями с Кубой и планирует их дальше развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
россия, куба, дмитрий песков
Россия, Куба, Дмитрий Песков
Россия очень дорожит отношениями с Кубой, заявил Песков
Песков: Россия планирует и дальше развивать отношения с Кубой
Флаг Кубы. Архивное фото