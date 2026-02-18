Рейтинг@Mail.ru
Такой наглости от России не ожидали: у кого-то будут атомные проблемы - РИА Новости, 18.02.2026
08:00 18.02.2026
Такой наглости от России не ожидали: у кого-то будут атомные проблемы
Такой наглости от России не ожидали: у кого-то будут атомные проблемы - РИА Новости, 18.02.2026
Такой наглости от России не ожидали: у кого-то будут атомные проблемы
Последние дни на американских ресурсах с усиленным сердцебиением обсуждается новость о том, что впервые по воздуху из точки А в точку Б самолетами ВВС США в... РИА Новости, 18.02.2026
2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Аналитика, Россия, США, Китай, Джефф Безос, Билл Гейтс, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Массачусетский технологический институт

Такой наглости от России не ожидали: у кого-то будут атомные проблемы

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Кирилл Стрельников
Последние дни на американских ресурсах с усиленным сердцебиением обсуждается новость о том, что впервые по воздуху из точки А в точку Б самолетами ВВС США в разобранном виде был перевезен малый ядерный реактор ранее никому не известной компании Valar Atomics.
Понятное дело, что это сравнили с лампочкой Эдисона, телефоном Белла и картошкой фри Рональда Макдоналда: "Теперь Соединенные Штаты могут за считаные часы доставить ядерный реактор в любую точку планеты и обеспечить функционирование удаленных военных баз".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
Вчера, 08:00
Правда, в реальности никто не видел, что именно перевезли и какой кубик Рубика в итоге получилось собрать, но PR-волна прошла знатная.
Специалисты обратили внимание на то, что показательное выступление состоялось подозрительно близко к окончанию отбора победителей президентской программы Reactor Pilot Program, реализуемой Министерством энергетики Соединенных Штатов, в рамках которой были приглашены все желающие взяться за Вильяма нашего Шекспира, то есть альтернативную (малую, мобильную и модульную) ядерную энергетику. К 250-летию США (4 июля) будут выбраны три лучшие концепции, и на них предсказуемо прольется золотой дождь.
В связи с этим реакторы бросились делать и мартышка, и осел с козлом, и косолапый мишка: в списке проекты с финансированием от Джеффа Безоса, Билла Гейтса, главы Open AI Сэма Альтмана и многих других.
Прыть участников была настолько велика, а потребность в малых АЭС настолько остра, что, по данным MIT Technology Review, "администрация Трампа тайно переписала ядерные правила, урезав меры экологической защиты и ослабив требования к безопасности и охране". Оказывается, "новые правила правительство распространило среди компаний, участвующих в программе по созданию экспериментальных ядерных реакторов, но не обнародовало их". Дошло до того, что в одном из предлагаемых проектов было предложено вообще не заморачиваться по поводу защиты реакторов, а просто закапывать их на глубину два километра. Полет мысли невероятный.
Вся эта веселая суета, впрочем, у профессионалов рынка понимания не встретила: эксперты синхронно показали рукой на Россию и объяснили, что все эти метания и эксперименты уже были давно пройдены, сейчас идет масштабирование серийного производства самых эффективных и надежных решений на рынке. Однозначным лидером в области малых атомных станций (АСММ) является Россия, где уже готовятся запустить их в серию (11 энергоблоков).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Китай совершил новый прорыв — на этот раз не в экономике
16 февраля, 08:00
Проекты АСММ от "Росатома" основаны на проверенных годами и штормами реакторах серии РИТМ, которые используются на ледокольном флоте и на первой и единственной в мире плавучей атомной тепловой электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Преимущества этих реакторов: безупречная история, заводская сборка, серийное производство, возможность быстрой транспортировки, минимальное влияние на окружающую среду и автономная работа без "дозаправки" в течение десятков лет.
Даже западные эксперты отмечают, что американский "зоопарк стартапов" с полным отсутствием унификации и истории безопасной эксплуатации — это прямой путь к серьезным проблемам.
И тут выяснилась еще маленькая, но очень занимательная подробность.
Оказалось, что для всех этих замечательных американских ядерных стартапов с капитализацией не хуже Apple нужно особое топливо — так называемый HALEU, он же высокопробный низкообогащенный уран. И угадайте с трех раз, кто на свете всех милее, то есть кто является почти полным монополистом на рынке HALEU?
Та-дам-тсс!
Совершенно верно: разорванная в мелкие ядерные клочки Россия.
Но вся комедия заключается в том, что в мае 2024 года на тот момент президент Байден возбудился по поводу того, что 30 процентов американской ядерной энергетики держится на России, и недрогнувшей автоподписью утвердил закон о полном запрете импорта российского ядерного топлива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем
15 февраля, 08:00
К нему тут же в ужасе прибежали знающие люди и со слезами объяснили, что обычный уран для обычных АЭС еще с грехом пополам можно найти, а вот HALEU — нет, в связи с чем в закон были добавлены исключения.
Президент России Владимир Путин не стал разбираться в метаниях американцев и в ответном указе запретил экспорт в США высокообогащенного урана полностью: в морг — значит, в морг.
С этого момента в США воцарился цирк с конями: HALEU начали пробовать делать из отходов обычного ядерного топлива, потом пошли на поклон к Пентагону с просьбой отдать что-то из запасов оружейного урана и дошли до расконсервации ядерных могильников 50-х годов.
Также пошли к компании Centrus Energy (потомок госкорпорации USEC), которая еще с 2019 года пыталась наладить производство HALEU на американской земле. И в июне 2025-го выяснилось, что за это время компания смогла нацентрифужить аж целых 900 килограммов того самого высокопробного низкообогащенного урана, притом что для загрузки одной-единственной АСММ его нужно до 20 тонн. Но все равно был объявлен праздник — теперь США, как это водится в приличном обществе, "навсегда избавились от стратегической зависимости от России".
Злые языки утверждают, что тут могли немножко помочь "серые китайцы": до недавнего времени Китай никогда не продавал обогащенный уран, но вдруг внезапно начал это делать для американского рынка, при этом увеличив закупки у "Росатома". Совпадение? Возможно.
Очевидно одно: у России в этой теме конкурентов просто нет — и мы способны производить HALEU десятками тонн и увеличивать масштаб по запросу.
Не нравится российское топливо? Теперь плакать поздно — покупайте с китайской накруткой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вот спасибо, давай еще: санкции от США щедро оплатят России проведение СВО
15 февраля, 08:00
 
Аналитика Россия США Китай Джефф Безос Билл Гейтс Владимир Путин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Массачусетский технологический институт
 
 
