Последние дни на американских ресурсах с усиленным сердцебиением обсуждается новость о том, что впервые по воздуху из точки А в точку Б самолетами ВВС США в разобранном виде был перевезен малый ядерный реактор ранее никому не известной компании Valar Atomics.

Понятное дело, что это сравнили с лампочкой Эдисона, телефоном Белла и картошкой фри Рональда Макдоналда: "Теперь Соединенные Штаты могут за считаные часы доставить ядерный реактор в любую точку планеты и обеспечить функционирование удаленных военных баз".

Правда, в реальности никто не видел, что именно перевезли и какой кубик Рубика в итоге получилось собрать, но PR-волна прошла знатная.

Специалисты обратили внимание на то, что показательное выступление состоялось подозрительно близко к окончанию отбора победителей президентской программы Reactor Pilot Program, реализуемой Министерством энергетики Соединенных Штатов, в рамках которой были приглашены все желающие взяться за Вильяма нашего Шекспира, то есть альтернативную (малую, мобильную и модульную) ядерную энергетику. К 250-летию США (4 июля) будут выбраны три лучшие концепции, и на них предсказуемо прольется золотой дождь.

В связи с этим реакторы бросились делать и мартышка, и осел с козлом, и косолапый мишка: в списке проекты с финансированием от Джеффа Безоса Билла Гейтса , главы Open AI Сэма Альтмана и многих других.

Прыть участников была настолько велика, а потребность в малых АЭС настолько остра, что, по данным MIT Technology Review, "администрация Трампа тайно переписала ядерные правила, урезав меры экологической защиты и ослабив требования к безопасности и охране". Оказывается, "новые правила правительство распространило среди компаний, участвующих в программе по созданию экспериментальных ядерных реакторов, но не обнародовало их". Дошло до того, что в одном из предлагаемых проектов было предложено вообще не заморачиваться по поводу защиты реакторов, а просто закапывать их на глубину два километра. Полет мысли невероятный.

Вся эта веселая суета, впрочем, у профессионалов рынка понимания не встретила: эксперты синхронно показали рукой на Россию и объяснили, что все эти метания и эксперименты уже были давно пройдены, сейчас идет масштабирование серийного производства самых эффективных и надежных решений на рынке. Однозначным лидером в области малых атомных станций (АСММ) является Россия, где уже готовятся запустить их в серию (11 энергоблоков).

Проекты АСММ от " Росатома " основаны на проверенных годами и штормами реакторах серии РИТМ, которые используются на ледокольном флоте и на первой и единственной в мире плавучей атомной тепловой электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Преимущества этих реакторов: безупречная история, заводская сборка, серийное производство, возможность быстрой транспортировки, минимальное влияние на окружающую среду и автономная работа без "дозаправки" в течение десятков лет.

Даже западные эксперты отмечают, что американский "зоопарк стартапов" с полным отсутствием унификации и истории безопасной эксплуатации — это прямой путь к серьезным проблемам.

И тут выяснилась еще маленькая, но очень занимательная подробность.

Оказалось, что для всех этих замечательных американских ядерных стартапов с капитализацией не хуже Apple нужно особое топливо — так называемый HALEU, он же высокопробный низкообогащенный уран. И угадайте с трех раз, кто на свете всех милее, то есть кто является почти полным монополистом на рынке HALEU?

Та-дам-тсс!

Совершенно верно: разорванная в мелкие ядерные клочки Россия.

Но вся комедия заключается в том, что в мае 2024 года на тот момент президент Байден возбудился по поводу того, что 30 процентов американской ядерной энергетики держится на России, и недрогнувшей автоподписью утвердил закон о полном запрете импорта российского ядерного топлива.

К нему тут же в ужасе прибежали знающие люди и со слезами объяснили, что обычный уран для обычных АЭС еще с грехом пополам можно найти, а вот HALEU — нет, в связи с чем в закон были добавлены исключения.

Президент России Владимир Путин не стал разбираться в метаниях американцев и в ответном указе запретил экспорт в США высокообогащенного урана полностью: в морг — значит, в морг.

С этого момента в США воцарился цирк с конями: HALEU начали пробовать делать из отходов обычного ядерного топлива, потом пошли на поклон к Пентагону с просьбой отдать что-то из запасов оружейного урана и дошли до расконсервации ядерных могильников 50-х годов.

Также пошли к компании Centrus Energy (потомок госкорпорации USEC), которая еще с 2019 года пыталась наладить производство HALEU на американской земле. И в июне 2025-го выяснилось, что за это время компания смогла нацентрифужить аж целых 900 килограммов того самого высокопробного низкообогащенного урана, притом что для загрузки одной-единственной АСММ его нужно до 20 тонн. Но все равно был объявлен праздник — теперь США, как это водится в приличном обществе, "навсегда избавились от стратегической зависимости от России".

Злые языки утверждают, что тут могли немножко помочь "серые китайцы": до недавнего времени Китай никогда не продавал обогащенный уран, но вдруг внезапно начал это делать для американского рынка, при этом увеличив закупки у "Росатома". Совпадение? Возможно.

Очевидно одно: у России в этой теме конкурентов просто нет — и мы способны производить HALEU десятками тонн и увеличивать масштаб по запросу.