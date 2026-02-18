Вчерашнее утро порадовало новостью, от которой кофе идет носом, а из глаз брызжут слезы — от смеха. В Польше, как сообщило нам британское издание Financial Times, начали работать над иском к Москве. Поляки решили потребовать от нас репараций. За что? За все хорошее, как говорится.

Не, ну давно пора, конечно. Наши предки просто жесточайшим образом надругались над Польшей, такое прощать нельзя.

Для начала Красная армия спасла поляков от гитлеровских орд. Немецко-фашистские оккупанты сгоняли население Польши в гетто, убивали их в концлагерях, массово казнили, заставляли работать в чудовищных условиях. Суверенитет Польши был уничтожен. Захватчики обрекли поляков на вымирание — именно такая судьба была уготована в Третьем рейхе всем славянским народам.

И тут пришли советские войска и всех освободили. Тяжелейшие бои за Польшу шли больше полугода. Шестьсот тысяч наших солдат и офицеров погибли, чтобы поляки смогли жить.

Гениальный советский разведчик Алексей Николаевич Ботян спас от разрушения Краков — самый красивый город Польши и ее главную святыню. Ну как такое простить-то?

Но этого мало. После войны советское руководство щедро прирезало Польше бывшие немецкие территории: Силезию, Померанию, часть Восточной Пруссии. Страна, проигравшая Гитлеру за месяц, оказалась в числе победителей и "запанувала". Население массово проголосовало за коммунистов при условии сохранения частной инициативы.

Тут Советский Союз и принялся угнетать поляков, безвозмездно восстанавливая их страну. Фабрики, заводы, порты, целые районы жилых домов — все поднимали и вводили в строй для братьев по соцлагерю "безвозмездно, то есть даром".

Польше не просто вернули суверенитет и дали место в ООН. Советский Союз встроил ее в экономическую систему СЭВ, что позволило бедной аграрной стране стать передовой промышленной державой и выйти на огромный рынок. Польские корабли и микроавтобусы, польская одежда и обувь, польские проигрыватели и калькуляторы — все это имело огромный спрос и в СССР и в странах соцлагеря.

Несмотря на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, в Польше вовсю цвела частная инициатива и население наслаждалось, с одной стороны, буржуазным уютом в кафе и лавочках, с другой — чисто социалистической стабильностью, прекрасными пенсиями, отсутствием безработицы.

Культура расцвела невероятным образом — такого взлета, как после войны, в Польше не было никогда и больше уже, наверное, не будет. Коварные советские оккупанты вывозили польские театры на гастроли в СССР и писали о них в самых восторженных тонах. Они приглашали на кинофестивали польские фильмы и сделали польский арт-хаус самым модным направлением в мировом кино.

Польских деятелей культуры оккупанты буквально носили на руках. "Ах, Ольбрыхский! Ах, Цыбульский! А вы видели "Пепел и алмаз"?" Из Барбары Брыльской сделали суперзвезду, пригласив ее в главный новогодний фильм "Ирония судьбы". Оккупация такая оккупация.

Когда же поляки решили, что все это им не надо, Москва отпустила их из СЭВ и Варшавского договора безо всяких претензий. Пожалуйста, все двери открыты. За нашу и вашу свободу, как говорится.

И тут оказалось, что ни калькуляторы, ни ботинки, ни фильмы, произведенные в Польше, никому больше не нужны. Многие отрасли промышленности фактически исчезли. Приказало долго жить польское кино.

В нулевые и 2010-е полякам вновь удалось припасть к живительному рынку России — и дела их пошли получше. Но после начала украинского кризиса ребята выстрелили себе в обе ноги сразу: увлеклись антироссийскими санкциями и запустили в страну украинцев.

Разрыв сотрудничества с Россией заставил поляков потерять миллиарды евро, допуск украинцев к своей социалке наказал их еще на миллиарды. А тут еще бешеная милитаризация, увеличение армии, постоянные дорогостоящие учения, обещание "сдерживать" Россию.

В общем, деньги кончились и поляки очень логично решили обратиться за помощью к нам — бывшим оккупантам. От немцев они недавно требовали 1,3 триллиона евро репараций (правда, Берлин послал их куда подальше). От нас, учитывая всю тяжесть наших прегрешений, ждут, должно быть, большего.