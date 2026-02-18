Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы

БАНГКОК, 18 фев – РИА Новости. Российская туристка из Норильска, попавшая вместе с супругом в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы и постепенно приходит в себя, рассказал ее супруг Андрей на видео из больничной палаты, с которым ознакомили РИА Новости российские волонтеры в Таиланде.