Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы

БАНГКОК, 18 фев – РИА Новости. Российская туристка из Норильска, попавшая вместе с супругом в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы и постепенно приходит в себя, рассказал ее супруг Андрей на видео из больничной палаты, с которым ознакомили РИА Новости российские волонтеры в Таиланде.
"В состоянии Жени (супруги Андрея – ред.) произошли улучшения, она в сознании, но из-за развившейся пневмонии ее пока не отключают от аппарата искусственного дыхания", - сказал он.
Россиянин рассказал, что когда супругов навещали друзья, Евгения даже переговаривалась с ними, набирая текст одним пальцем на смартфоне.
"Ее бы давно отключили, она могла бы дышать сама, но, как врач говорит, пока идет мокрота, лучше не отключать", - отметил он.
Отдыхавшая в Паттайе семейная пара из Норильска 7 февраля попала в тяжелое ДТП с мотоциклом во время поездки в открытый зоопарк Кхао Кхиео. Мужчина поступил в больницу с переломами ребер, бедра и голеностопа правой ноги, ему сразу сделали первую операцию. Его супруга была в коме после черепно-мозговой травмы, у нее также были перелом ноги и переломы ребер с поражением легких, и ее подключили к ИВЛ.
