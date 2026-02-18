Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы - РИА Новости, 18.02.2026
19:15 18.02.2026
Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы
Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы
Российская туристка из Норильска, попавшая вместе с супругом в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы и постепенно приходит в себя, рассказал ее супруг Андрей на... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:15:00+03:00
2026-02-18T19:15:00+03:00
норильск
паттайя
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/55/1498265534_0:37:1981:1151_1920x0_80_0_0_6e17df899dc78a451fde83e6b9673746.jpg
норильск
паттайя
таиланд
норильск, паттайя, таиланд
Норильск, Паттайя, Таиланд, В мире
Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы

РИА Новости: попавшая в ДТП в Паттайе россиянка вышла из комы

CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 18 фев – РИА Новости. Российская туристка из Норильска, попавшая вместе с супругом в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы и постепенно приходит в себя, рассказал ее супруг Андрей на видео из больничной палаты, с которым ознакомили РИА Новости российские волонтеры в Таиланде.
«
"В состоянии Жени (супруги Андрея – ред.) произошли улучшения, она в сознании, но из-за развившейся пневмонии ее пока не отключают от аппарата искусственного дыхания", - сказал он.
Россиянин рассказал, что когда супругов навещали друзья, Евгения даже переговаривалась с ними, набирая текст одним пальцем на смартфоне.
«
"Ее бы давно отключили, она могла бы дышать сама, но, как врач говорит, пока идет мокрота, лучше не отключать", - отметил он.
Отдыхавшая в Паттайе семейная пара из Норильска 7 февраля попала в тяжелое ДТП с мотоциклом во время поездки в открытый зоопарк Кхао Кхиео. Мужчина поступил в больницу с переломами ребер, бедра и голеностопа правой ноги, ему сразу сделали первую операцию. Его супруга была в коме после черепно-мозговой травмы, у нее также были перелом ноги и переломы ребер с поражением легких, и ее подключили к ИВЛ.
НорильскПаттайяТаиландВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
