17:17 18.02.2026 (обновлено: 17:18 18.02.2026)
Россияне пожаловались на сбои работы чатов в Telegram
Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
технологии, россия, максут шадаев, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РИА Новости: россияне жалуются на постоянное обновление чатов в Telegram

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости.
Так, переписки в мессенджере не загружаются, идет постоянное соединение сети. Однако, когда Telegram "устанавливает соединение", то все равно работает со сбоями - сообщения в чатах дублируются, статус "прочитано" не отображается.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россияне и белорусы сообщили о проблемах в работе Telegram
Вчера, 16:05
Так, при отправке сообщения и получении ответа на него от собеседника, отображается одна "галочка", которая обозначает отправлено, но не прочитано.
Также, при отправке сообщения оно дублируется автоматически, в результате собеседник получает "спам" из двух-трех одинаковых сообщений. Кроме того, при получении нового сообщения, на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет.
В среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
Вчера, 12:00
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
