Россияне пожаловались на сбои работы чатов в Telegram

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости.

Так, переписки в мессенджере не загружаются, идет постоянное соединение сети. Однако, когда Telegram "устанавливает соединение", то все равно работает со сбоями - сообщения в чатах дублируются, статус "прочитано" не отображается.

Так, при отправке сообщения и получении ответа на него от собеседника, отображается одна "галочка", которая обозначает отправлено, но не прочитано.

Также, при отправке сообщения оно дублируется автоматически, в результате собеседник получает "спам" из двух-трех одинаковых сообщений. Кроме того, при получении нового сообщения, на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет.