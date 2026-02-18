https://ria.ru/20260218/rossijane-2075264032.html
Россияне пожаловались на сбои работы чатов в Telegram
Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
россия
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на постоянное "обновление" чатов в Telegram, соединение сети и трудности с прочтением сообщений в переписках, обратило внимание РИА Новости.
Так, переписки в мессенджере не загружаются, идет постоянное соединение сети. Однако, когда Telegram
"устанавливает соединение", то все равно работает со сбоями - сообщения в чатах дублируются, статус "прочитано" не отображается.
Так, при отправке сообщения и получении ответа на него от собеседника, отображается одна "галочка", которая обозначает отправлено, но не прочитано.
Также, при отправке сообщения оно дублируется автоматически, в результате собеседник получает "спам" из двух-трех одинаковых сообщений. Кроме того, при получении нового сообщения, на смартфоне у пользователя высвечивается push-уведомление, однако в самом чате этого сообщения нет.
В среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев
сообщил, что Роскомнадзором
принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.