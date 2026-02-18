Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии
22:35 18.02.2026
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии
Россия рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера и ощущает, что в королевстве придерживаются аналогичного мнения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:35:00+03:00
2026-02-18T22:40:00+03:00
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии

Лавров: РФ рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера и ощущает, что в королевстве придерживаются аналогичного мнения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша страна рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера в регионе. Ощущаем, что эта оценка разделяется и нашими саудовскими коллегами", — сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Он отметил, что отношения между странами сегодня выстраиваются через диалог на высшем уровне, указав, в частности, на недавний телефонный разговор наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента России Владимира Путина.
"Мы весьма довольны нашим сотрудничеством. Видим позитивные перспективы", - подчеркнул министр.
Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий
