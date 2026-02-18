https://ria.ru/20260218/rossija-2075330680.html
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии
Россия рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера и ощущает, что в королевстве придерживаются аналогичного мнения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.02.2026
Лавров оценил отношения России и Саудовской Аравии
Лавров: РФ рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера