Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
22:26 18.02.2026
Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", заявил Лавров
Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", заявил Лавров
Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и необходимости их устранения, заявил министр РИА Новости, 18.02.2026
Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", заявил Лавров

Лавров: Россия и США продолжат обсуждать в Женеве понимание Аляски

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США продолжат обсуждать в Женеве "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и необходимости их устранения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимость их устранения", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
По словам Лаврова, для Москвы неприемлемы никакие попытки опровергнуть решение людей в Донбассе, а также любые дискуссии о членстве Украины в НАТО.
"Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске", - подчеркнул министр.
