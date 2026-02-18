Рейтинг@Mail.ru
АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга
17:37 18.02.2026
АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга
АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга - РИА Новости, 18.02.2026
АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга
Россия, активно развивая отношения со странами Глобального Юга, формирует уникальный трек развития — как логистический, так и экономический хаб, работающий с... РИА Новости, 18.02.2026
россия
ближний восток
африка
россия
ближний восток
африка
россия, ближний восток, африка
Россия, Ближний Восток, Африка
АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга

Вице-президент АЭИ Леер: Россия формирует уникальный экономический хаб

Российский государственный флаг
Российский государственный флаг - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия, активно развивая отношения со странами Глобального Юга, формирует уникальный трек развития — как логистический, так и экономический хаб, работающий с максимально широким кругом партнеров, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Россия активно наращивает сотрудничество со странами Глобального Юга - Восточной Азией, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой и Центральной Азией", - сказал эксперт.
По его словам, "здесь наблюдается серьезный прирост и по торговле, и по инфраструктурным проектам".
"Мы усиливаем портовую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуру, активно развиваем цифровые сервисы и заключаем значимые соглашения", - указал собеседник агентства.
"Географическое положение страны, которое ранее не использовалось в полной мере, сегодня становится стратегическим преимуществом. Россия постепенно формирует уникальный трек развития — как логистический, так и экономический хаб, работающий с максимально широким кругом партнеров", - подчеркнул Леер.
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
МИД ответил на вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией
Вчера, 14:05
 
РоссияБлижний ВостокАфрика
 
 
