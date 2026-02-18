https://ria.ru/20260218/rossija-2075270642.html
АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга
2026-02-18T17:37:00+03:00
россия
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия, активно развивая отношения со странами Глобального Юга, формирует уникальный трек развития — как логистический, так и экономический хаб, работающий с максимально широким кругом партнеров, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Россия активно наращивает сотрудничество со странами Глобального Юга - Восточной Азией, Ближним Востоком
, Африкой
, Латинской Америкой
и Центральной Азией", - сказал эксперт.
По его словам, "здесь наблюдается серьезный прирост и по торговле, и по инфраструктурным проектам".
"Мы усиливаем портовую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуру, активно развиваем цифровые сервисы и заключаем значимые соглашения", - указал собеседник агентства.
"Географическое положение страны, которое ранее не использовалось в полной мере, сегодня становится стратегическим преимуществом. Россия
постепенно формирует уникальный трек развития — как логистический, так и экономический хаб, работающий с максимально широким кругом партнеров", - подчеркнул Леер.