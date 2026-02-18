АЭИ: Россия формирует уникальный трек развития со странами Глобального Юга

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия, активно развивая отношения со странами Глобального Юга, формирует уникальный трек развития — как логистический, так и экономический хаб, работающий с максимально широким кругом партнеров, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.