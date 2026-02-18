МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европе стоит начать пограничную торговлю с Россией и открыть границу для граждан вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.
Еврокомиссия в среду представит план финансирования граничащих с Россией стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине. Как уточняло издание Politico, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии, Финляндия и Польша, там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм.
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
3 февраля, 08:00
Политолог упомянул проекты строительства военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. Как отметил эксперт, "похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения". Он подчеркнул, что проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна.
"Из-за возведения нового "занавеса" против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки", – указал Рар.
По мнению эксперта, как отмечает издание, "вместо пустого "вкачивания денег" в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан".
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06