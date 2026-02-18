Рейтинг@Mail.ru
Политолог призвал ЕС начать торговлю с Россией вместо пустой траты денег - РИА Новости, 18.02.2026
17:33 18.02.2026
Политолог призвал ЕС начать торговлю с Россией вместо пустой траты денег
Политолог призвал ЕС начать торговлю с Россией вместо пустой траты денег - РИА Новости, 18.02.2026
Политолог призвал ЕС начать торговлю с Россией вместо пустой траты денег
Европе стоит начать пограничную торговлю с Россией и открыть границу для граждан вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, заявил газете ВЗГЛЯД... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
украина
балтия
александр рар
politico
еврокомиссия
евросоюз
россия
украина
балтия
в мире, россия, украина, балтия, александр рар, politico, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Балтия, Александр Рар, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз
Политолог призвал ЕС начать торговлю с Россией вместо пустой траты денег

Рар: ЕС стоит начать торговлю с РФ вместо траты денег на бессмысленные проекты

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европе стоит начать пограничную торговлю с Россией и открыть границу для граждан вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.
Еврокомиссия в среду представит план финансирования граничащих с Россией стран, которые экономически пострадали якобы на фоне конфликта на Украине. Как уточняло издание Politico, экономические трудности на фоне конфликта на Украине в большей степени испытывают страны Балтии, Финляндия и Польша, там сокращаются инвестиции, грузоперевозки, идет на спад туризм.
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
3 февраля, 08:00
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
3 февраля, 08:00
"До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы", – отметил Рар.
Политолог упомянул проекты строительства военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. Как отметил эксперт, "похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения". Он подчеркнул, что проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна.
"Из-за возведения нового "занавеса" против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки", – указал Рар.
По мнению эксперта, как отмечает издание, "вместо пустого "вкачивания денег" в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан".
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06
 
В миреРоссияУкраинаБалтияАлександр РарPoliticoЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
