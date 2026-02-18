Рейтинг@Mail.ru
МИД России выступил за разблокировку транспортных коммуникаций в Армении
15:22 18.02.2026
МИД России выступил за разблокировку транспортных коммуникаций в Армении
МИД России выступил за разблокировку транспортных коммуникаций в Армении - РИА Новости, 18.02.2026
МИД России выступил за разблокировку транспортных коммуникаций в Армении
МИД России выступил за разблокировку транспортных коммуникаций в Армении

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна продать концессию РФ на управление железнодорожной инфраструктурой в Армении является странным, Москва выступает за разблокировку коммуникаций в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы знаете, какие-то странные заявления... Россия последовательно выступает за разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций. Было очень много для этого сделано в рамках трехсторонней рабочей группы при сопредседательстве вице-премьеров России, Армении и Азербайджана", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя слова Пашиняна о том, что Россия могла бы продать концессию на управление армянскими железными дорогами третьей дружественной стране.
В феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД— ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
Армянская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Осталось десять лет. Армению хотят сделать испытательным полигоном
14 февраля, 08:00
 
В миреРоссияАрменияМоскваНикол ПашинянМария ЗахароваРЖД
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
