Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента
14:42 18.02.2026
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). РИА Новости, 18.02.2026
экономика
россия
агентство по страхованию вкладов
россия
экономика, россия, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Россия, Агентство по страхованию вкладов
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Вклады населения выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 12,5% - до 2,85 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 16,7% - до 7,17 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
В "Мониторинге застрахованных вкладов за 2025 год" АСВ сообщается, что общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 января 2026 года составил 85,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 14,7%.
Подчеркивается, что быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от трех миллионов до 10 миллионов рублей - на 32,6% по сумме и на 32,3% по количеству вкладчиков, а также физлиц в диапазоне от 1,4 миллиона до трех миллионов рублей - на 23,8% по сумме и на 22,2% по количеству вкладчиков.
Средний размер вклада физического лица на 1 января 2026 года составил 419 тысяч рублей.
