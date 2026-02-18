https://ria.ru/20260218/rossija-2075214187.html
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента - РИА Новости, 18.02.2026
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:42:00+03:00
2026-02-18T14:42:00+03:00
2026-02-18T14:42:00+03:00
экономика
россия
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71514/92/715149257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_884721add319dda84d741962f08d6250.jpg
https://ria.ru/20260216/rossija-2074573395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71514/92/715149257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48e0b2a43a2743a8309d235ddf4d609b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Россия, Агентство по страхованию вкладов
Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента
АСВ: вклады россиян в 2025 году выросли на 16,3%
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Вклады населения выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 12,5% - до 2,85 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 16,7% - до 7,17 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
В "Мониторинге застрахованных вкладов за 2025 год" АСВ
сообщается, что общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 января 2026 года составил 85,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 14,7%.
Подчеркивается, что быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от трех миллионов до 10 миллионов рублей - на 32,6% по сумме и на 32,3% по количеству вкладчиков, а также физлиц в диапазоне от 1,4 миллиона до трех миллионов рублей - на 23,8% по сумме и на 22,2% по количеству вкладчиков.
Средний размер вклада физического лица на 1 января 2026 года составил 419 тысяч рублей.