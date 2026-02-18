Вклады населения в России в 2025 году выросли на 16,3 процента

"Вклады населения выросли на 16,3% - до 65,2 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 12,5% - до 2,85 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 16,7% - до 7,17 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от трех миллионов до 10 миллионов рублей - на 32,6% по сумме и на 32,3% по количеству вкладчиков, а также физлиц в диапазоне от 1,4 миллиона до трех миллионов рублей - на 23,8% по сумме и на 22,2% по количеству вкладчиков.