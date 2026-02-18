https://ria.ru/20260218/rossija-2075211953.html
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
2026-02-18T14:32:00+03:00
в мире
москва
россия
мария захарова
москва
россия
В мире, Москва, Россия, Мария Захарова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва по-прежнему готова содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования вокруг иранского ядерного досье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По-прежнему готовы содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования, реализации возможных договоренностей. И надеемся, что здравый смысл возобладает, и регион не будет втянут в новую военную авантюру с разрушительными последствиями", - сказала Захарова, комментирую ситуацию вокруг иранской ядерной программы.