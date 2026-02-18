Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
14:32 18.02.2026
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
Москва по-прежнему готова содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования вокруг иранского ядерного досье, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, москва, россия, мария захарова
В мире, Москва, Россия, Мария Захарова
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье

Захарова: РФ готова содействовать урегулированию вокруг иранского ядерного досье

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва по-прежнему готова содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования вокруг иранского ядерного досье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По-прежнему готовы содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования, реализации возможных договоренностей. И надеемся, что здравый смысл возобладает, и регион не будет втянут в новую военную авантюру с разрушительными последствиями", - сказала Захарова, комментирую ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вэнс рассказал о красных линиях США в переговорах с Ираном
