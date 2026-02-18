В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье

"По-прежнему готовы содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования, реализации возможных договоренностей. И надеемся, что здравый смысл возобладает, и регион не будет втянут в новую военную авантюру с разрушительными последствиями", - сказала Захарова, комментирую ситуацию вокруг иранской ядерной программы.