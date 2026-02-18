Рейтинг@Mail.ru
Названа самая популярная рыба для консервов в России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 18.02.2026 (обновлено: 09:48 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/rossija-2075124162.html
Названа самая популярная рыба для консервов в России
Названа самая популярная рыба для консервов в России - РИА Новости, 18.02.2026
Названа самая популярная рыба для консервов в России
Самой популярной рыбой в России для консервации стала килька, следом за ней с большим отрывом идут тунец и скумбрия, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:47:00+03:00
2026-02-18T09:48:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991719993_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_3b3d790751f09cb099832bcfb424b2c0.jpg
https://ria.ru/20251216/ryba-2062268603.html
https://ria.ru/20250329/ryba-2008080412.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991719993_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9cf97e5cb7db2c09167f8fe7d3cd7a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), экономика
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Экономика
Названа самая популярная рыба для консервов в России

ВАРПЭ назвала кильку самой популярной рыбой для консервации

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПроизводство рыбных консервов
Производство рыбных консервов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Производство рыбных консервов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самой популярной рыбой в России для консервации стала килька, следом за ней с большим отрывом идут тунец и скумбрия, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Самым популярным сырьем для производства рыбных консервов в России стала килька, за ней с большим отрывом следуют тунец и скумбрия", - сказал Зверев со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор национальной маркировки "Честный знак").
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа самая популярная рыба у россиян
16 декабря 2025, 03:14
Он отметил, что с декабря 2024 года в России действует обязательная маркировка консервированной и пастеризованной продукции из рыбы, ракообразных и водорослей. За это время, по данным ЦРПТ, производители и импортеры промаркировали 325,8 тысячи тонн рыбной консервации.
Зверев уточнил, что консервов из кильки промаркировали 69,12 тысячи тонн. "В 2025 году вылов кильки вырос на 9,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 79,2 тысячи тонн", - добавил президент ассоциации.
Помимо этого, консервов на основе тунца промаркировано 24,3 тысячи тонн, а скумбрии - 24,1 тысячи тонн.
Почти треть рыбной консервации производится в Москве и Московской области - порядка 105,7 тысячи тонн продукции за минувший год, за ними следуют Калининградская область - 98,6 тысячи тонн и Приморский край - 30,7 тысячи тонн.
Глава ВАРПЭ также напомнил, что консервы остаются самым продаваемым видом рыбопродукции в стране, занимая четверть "рыбной корзины" россиян.
Ранее в организации сообщили, что сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска.
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Глава ВАРПЭ назвал рыбные "визитные карточки" России
29 марта 2025, 07:27
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала