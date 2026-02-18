Названа самая популярная рыба для консервов в России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самой популярной рыбой в России для консервации стала килька, следом за ней с большим отрывом идут тунец и скумбрия, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Самым популярным сырьем для производства рыбных консервов в России стала килька, за ней с большим отрывом следуют тунец и скумбрия", - сказал Зверев со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор национальной маркировки "Честный знак").

Он отметил, что с декабря 2024 года в России действует обязательная маркировка консервированной и пастеризованной продукции из рыбы, ракообразных и водорослей. За это время, по данным ЦРПТ, производители и импортеры промаркировали 325,8 тысячи тонн рыбной консервации.

Зверев уточнил, что консервов из кильки промаркировали 69,12 тысячи тонн. "В 2025 году вылов кильки вырос на 9,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 79,2 тысячи тонн", - добавил президент ассоциации.

Помимо этого, консервов на основе тунца промаркировано 24,3 тысячи тонн, а скумбрии - 24,1 тысячи тонн.

Глава ВАРПЭ также напомнил, что консервы остаются самым продаваемым видом рыбопродукции в стране, занимая четверть "рыбной корзины" россиян.