СМИ узнали, как некоторые русские зовут американских переговорщиков
СМИ узнали, как некоторые русские зовут американских переговорщиков
2026-02-18T04:41:00+03:00
2026-02-18T04:41:00+03:00
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
"Некоторые русские" стали называть спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, не раз приезжавших в Москву на переговоры по урегулированию украинского конфликта, "Уиткоффом и Зятькоффом", прозвав последнего по его родственной связи с главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет американская газета New York Times
.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа
и Джареда Кушнера
. Визит представителей США
в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. Двадцать второго января Уиткофф и Кушнер снова прибыли в Москву
. Для спецпосланника тот визит стал седьмым за весь период переговорного процесса Москвы и Вашингтона
, для его коллеги - вторым.
New York Times при этом пишет, что с российской стороны с теплом оценивают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах.
"Некоторые русские стали называть этот тандем "Уиткофф и Зятькофф" (Witkoff and Zyatkoff - ред.), поскольку zyat по-русски означает "зять", - пишет издание.
Как отмечает газета, аналогичное прозвище Кушнера есть и у иранцев, называющих его "Дамад Трамп", созвучное имени его тестя - Дональда Трампа. "Дамад", пишет издание, также означает "зять" на фарси.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве
17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду. Со стороны США в переговорах принимают участие Уиткофф и Кушнер.