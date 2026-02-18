Рейтинг@Mail.ru
04:41 18.02.2026 (обновлено: 04:46 18.02.2026)
СМИ узнали, как некоторые русские зовут американских переговорщиков
СМИ узнали, как некоторые русские зовут американских переговорщиков
в мире, сша, москва, россия, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Москва, Россия, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Некоторые русские" стали называть спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, не раз приезжавших в Москву на переговоры по урегулированию украинского конфликта, "Уиткоффом и Зятькоффом", прозвав последнего по его родственной связи с главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет американская газета New York Times.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Двадцать второго января Уиткофф и Кушнер снова прибыли в Москву. Для спецпосланника тот визит стал седьмым за весь период переговорного процесса Москвы и Вашингтона, для его коллеги - вторым.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать Украине мир с Россией
Вчера, 23:08
New York Times при этом пишет, что с российской стороны с теплом оценивают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах.
"Некоторые русские стали называть этот тандем "Уиткофф и Зятькофф" (Witkoff and Zyatkoff - ред.), поскольку zyat по-русски означает "зять", - пишет издание.
Как отмечает газета, аналогичное прозвище Кушнера есть и у иранцев, называющих его "Дамад Трамп", созвучное имени его тестя - Дональда Трампа. "Дамад", пишет издание, также означает "зять" на фарси.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду. Со стороны США в переговорах принимают участие Уиткофф и Кушнер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
 
В миреСШАМоскваРоссияДжаред КушнерСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала