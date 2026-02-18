Рейтинг@Mail.ru
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол - РИА Новости, 18.02.2026
03:58 18.02.2026
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол
Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол

Тарабрин: Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов

© Фото : МИД РФРоссийский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
© Фото : МИД РФ
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич. Архивное фото
ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Посол отметил, что власти Нидерландов предпринимают конкретные шаги по наращиванию своих военных возможностей.
"Мы внимательно отслеживаем наращивание наступательных возможностей Королевства и, конечно, учитываем их", - заявил Тарабрин.
По его словам, речь идет о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды. "Это касается портов, логистических хабов, а также железнодорожной сети", - отметил дипломат.
Осенью газета Algemeen Dagblad сообщала, что власти Нидерландов укрепляют инфраструктуру по всей стране, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту. Так, ведется работа над обеспечением возможности транспортировки военной техники из нидерландских портов на восток. Позднее стало известно, что военные перевозки по железной дороге в Нидерландах с 2026 года в некоторых случаях получат преимущество над пассажирскими и грузовыми из-за угрозы конфликта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 февраля в 9.00 мск.
