Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол

По его словам, речь идет о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды. "Это касается портов, логистических хабов, а также железнодорожной сети", - отметил дипломат.

Осенью газета Algemeen Dagblad сообщала, что власти Нидерландов укрепляют инфраструктуру по всей стране, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту. Так, ведется работа над обеспечением возможности транспортировки военной техники из нидерландских портов на восток. Позднее стало известно, что военные перевозки по железной дороге в Нидерландах с 2026 года в некоторых случаях получат преимущество над пассажирскими и грузовыми из-за угрозы конфликта.