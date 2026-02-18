https://ria.ru/20260218/rossija-2075099440.html
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол - РИА Новости, 18.02.2026
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол
Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:58:00+03:00
2026-02-18T03:58:00+03:00
2026-02-18T03:58:00+03:00
в мире
нидерланды
москва
россия
владимир тарабрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/88/1557358825_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_77d1c5c81903ebd051d525a3af17597b.jpg
https://ria.ru/20250424/korol-2013259633.html
https://ria.ru/20260217/niderlandy-2074846256.html
нидерланды
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/88/1557358825_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_3f17f1a5f8bf1c5e61d30bca608240ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, москва, россия, владимир тарабрин
В мире, Нидерланды, Москва, Россия, Владимир Тарабрин
Россия следит за наступательными возможностями Нидерландов, заявил посол
Тарабрин: Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов
ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Москва отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Посол отметил, что власти Нидерландов
предпринимают конкретные шаги по наращиванию своих военных возможностей.
"Мы внимательно отслеживаем наращивание наступательных возможностей Королевства и, конечно, учитываем их", - заявил Тарабрин
.
По его словам, речь идет о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды. "Это касается портов, логистических хабов, а также железнодорожной сети", - отметил дипломат.
Осенью газета Algemeen Dagblad сообщала, что власти Нидерландов укрепляют инфраструктуру по всей стране, чтобы подготовиться к потенциальному военному конфликту. Так, ведется работа над обеспечением возможности транспортировки военной техники из нидерландских портов на восток. Позднее стало известно, что военные перевозки по железной дороге в Нидерландах с 2026 года в некоторых случаях получат преимущество над пассажирскими и грузовыми из-за угрозы конфликта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 февраля в 9.00 мск.