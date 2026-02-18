МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона будет настаивать на юридической фиксации договоренностей о нерасширении НАТО, поскольку в альянсе забыли и игнорируют все данные ранее обещания о нерасширении блока, заявили в посольстве РФ в Бельгии.
"Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей "на бумаге", включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы", - сообщили в дипмиссии газете "Известия".
Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года, на нем в числе прочего обсуждались вопросы возможного вступления в альянс Украины и Грузии. В итоге из-за противодействия некоторых стран, в частности Германии и Франции, НАТО приветствовала стремление к членству Киева и Тбилиси, но не дала им план действий по членству, тем самым фактически отложив вопрос об их включении на неопределенный срок.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".