Посольство в Бельгии рассказало, что Россия потребует от НАТО

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона будет настаивать на юридической фиксации договоренностей о нерасширении НАТО, поскольку в альянсе забыли и игнорируют все данные ранее обещания о нерасширении блока, заявили в посольстве РФ в Бельгии.