https://ria.ru/20260218/roslavl-2075320159.html
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле - РИА Новости, 18.02.2026
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле, там построят новые теплицы площадью РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:23:00+03:00
2026-02-18T21:23:00+03:00
2026-02-18T21:23:00+03:00
смоленская область
смоленская область
рославль
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13fb1bdaffa15ca74f958328bdc0546.jpg
смоленская область
рославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7810b435617a84979322a96eb56d20aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, рославль, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Рославль, Василий Анохин
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле
В Рославле Смоленской области расширят тепличный комплекс
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле, там построят новые теплицы площадью около 18 гектаров, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Общий объем инвестиций составляет порядка 5 миллиардов рублей.
«
"Предприятие является одним из ключевых производителей овощей закрытого грунта в регионе. Объем производства достигает 22 тысяч тонн огурцов в год. Модернизация будет проходить поэтапно. В результате будут построены новые теплицы общей площадью порядка 18 га. Мощность нового производства составит более 20 тысяч огурцов в год и свыше 200 тысяч штук салата", — написал Анохин
в своем канале в мессенджере Max.
На данный момент завершены инженерные изыскания, разработана и прошла экспертизу проектная документация, начаты строительно-монтажные работы первой теплицы.
По словам губернатора, комбинат большое внимание уделяет подготовке кадров. Предприятие планирует открыть собственный учебный центр на базе Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе.
"Открытие новых предприятий и расширение действующих производств способствует улучшению инвестиционного климата в Смоленской области
. В 2025 году в Национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив Смоленская область заняла 5-е место среди всех регионов страны, что говорит о высоком доверии бизнеса к нашему региону", — подытожил Анохин.