Рейтинг@Mail.ru
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:23 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/roslavl-2075320159.html
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле - РИА Новости, 18.02.2026
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле, там построят новые теплицы площадью РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:23:00+03:00
2026-02-18T21:23:00+03:00
смоленская область
смоленская область
рославль
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13fb1bdaffa15ca74f958328bdc0546.jpg
смоленская область
рославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7810b435617a84979322a96eb56d20aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, рославль, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Рославль, Василий Анохин
Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает расширять комплекс в Рославле

В Рославле Смоленской области расширят тепличный комплекс

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник фасует огурцы
Сотрудник фасует огурцы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник фасует огурцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Тепличный комбинат "Смоленский" продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в Рославле, там построят новые теплицы площадью около 18 гектаров, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Общий объем инвестиций составляет порядка 5 миллиардов рублей.
«
"Предприятие является одним из ключевых производителей овощей закрытого грунта в регионе. Объем производства достигает 22 тысяч тонн огурцов в год. Модернизация будет проходить поэтапно. В результате будут построены новые теплицы общей площадью порядка 18 га. Мощность нового производства составит более 20 тысяч огурцов в год и свыше 200 тысяч штук салата", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
На данный момент завершены инженерные изыскания, разработана и прошла экспертизу проектная документация, начаты строительно-монтажные работы первой теплицы.
По словам губернатора, комбинат большое внимание уделяет подготовке кадров. Предприятие планирует открыть собственный учебный центр на базе Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе.
"Открытие новых предприятий и расширение действующих производств способствует улучшению инвестиционного климата в Смоленской области. В 2025 году в Национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив Смоленская область заняла 5-е место среди всех регионов страны, что говорит о высоком доверии бизнеса к нашему региону", — подытожил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьРославльВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала