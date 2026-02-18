Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, его получило предприятие АО "Башспирт", сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"Орган по сертификации "Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспирт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Это исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.