Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, его получило предприятие АО "Башспирт", сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«
"Орган по сертификации "Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспирт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Это исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
"Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что в настоящее время в России
сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.