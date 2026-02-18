Рейтинг@Mail.ru
Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь - РИА Новости, 18.02.2026
09:41 18.02.2026 (обновлено: 09:55 18.02.2026)
Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь
Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь - РИА Новости, 18.02.2026
Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь
"Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, его получило... РИА Новости, 18.02.2026
республика башкортостан
россия
республика башкортостан
россия
республика башкортостан, россия
Республика Башкортостан, Россия
Роскачество впервые выдало веганский сертификат на алкоголь

"Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкоголь, бальзамы и уксус

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, его получило предприятие АО "Башспирт", сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«
"Орган по сертификации "Роскачество-Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО "Башспирт", - говорится в сообщении.
Первый халяльный супермаркет в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Сертификацию "халяль" планируют сделать общей в России
11 февраля, 18:27
Отмечается, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТу, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов, аналогичные критериям GMP на медицинские изделия. Это исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.
"Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что в настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В "Винном гиде" оценили перспективы безалкогольного вина в России
13 ноября 2025, 17:44
 
Республика БашкортостанРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
