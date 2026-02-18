https://ria.ru/20260218/rosatom-2075263127.html
"Росатом" направит в Финский залив атомный ледокол "Сибирь"
"Росатом" направит в Финский залив атомный ледокол "Сибирь" - РИА Новости, 19.02.2026
"Росатом" направит в Финский залив атомный ледокол "Сибирь"
"Росатом" по запросу Министерства транспорта России направит атомный ледокол "Сибирь" в Финский залив для обеспечения проводок судов в условиях замерзания... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T17:13:00+03:00
2026-02-18T17:13:00+03:00
2026-02-19T00:20:00+03:00
финский залив
россия
арктика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028547299_0:138:3044:1850_1920x0_80_0_0_980d0b9a741f4bc30bf9b391ffa25fc5.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069942671.html
https://ria.ru/20260123/putin-2069923425.html
финский залив
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028547299_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_6f15d9b0baa374bac2d8c6522918eafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, россия, арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Финский залив, Россия, Арктика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" направит в Финский залив атомный ледокол "Сибирь"
"Росатом" направит в Финский залив атомный ледокол "Сибирь" для проводок судов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Росатом" по запросу Министерства транспорта России направит атомный ледокол "Сибирь" в Финский залив для обеспечения проводок судов в условиях замерзания водоема и возникающей опасности для судоходства, сообщает пресс-служба атомной госкорпорации.
"В течении последних недель в Европе
и европейской части России
стоят экстремальные морозы. Впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив
: он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 сантиметров", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, прогнозы погоды неутешителен. Ситуация создает значительную угрозу для судоходства. Впервые за многие годы Минтранс обратился к "Росатому" с просьбой отправить атомный ледокол в Финский залив, и ведомство не смогло отказать в этой просьбе.
На прошлой неделе серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 отправился из Арктики
в Финский залив, сообщили в "Росатоме".
Сейчас атомоход находится на пути к Санкт-Петербургу и, как планируется, должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области
к 14:00, чтобы незамедлительно начать выполнение задачи по обеспечению ледокольных проводок, добавили в корпорации.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что немецкий ледокол Neuwerk оказался в плену арктических льдов. Он был направлен для расчистки судоходного канала, ведущего к терминалу сжиженного природного газа в порту Мукран на острове Рюген.