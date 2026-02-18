Рейтинг@Mail.ru
17:13 18.02.2026 (обновлено: 00:20 19.02.2026)
"Росатом" направит в Финский залив атомный ледокол "Сибирь"
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Росатом" по запросу Министерства транспорта России направит атомный ледокол "Сибирь" в Финский залив для обеспечения проводок судов в условиях замерзания водоема и возникающей опасности для судоходства, сообщает пресс-служба атомной госкорпорации.
"В течении последних недель в Европе и европейской части России стоят экстремальные морозы. Впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 сантиметров", - говорится в сообщении.
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
23 января, 17:49
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
23 января, 17:49
Как отметили в госкорпорации, прогнозы погоды неутешителен. Ситуация создает значительную угрозу для судоходства. Впервые за многие годы Минтранс обратился к "Росатому" с просьбой отправить атомный ледокол в Финский залив, и ведомство не смогло отказать в этой просьбе.
На прошлой неделе серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 отправился из Арктики в Финский залив, сообщили в "Росатоме".
Сейчас атомоход находится на пути к Санкт-Петербургу и, как планируется, должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области к 14:00, чтобы незамедлительно начать выполнение задачи по обеспечению ледокольных проводок, добавили в корпорации.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что немецкий ледокол Neuwerk оказался в плену арктических льдов. Он был направлен для расчистки судоходного канала, ведущего к терминалу сжиженного природного газа в порту Мукран на острове Рюген.
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
23 января, 16:57
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
23 января, 16:57
 
