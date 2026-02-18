https://ria.ru/20260218/rjazan-2075198810.html
Жителя Рязани подозревают в финансировании экстремистской организации
Правоохранители задержали жителя Рязани, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.02.2026
