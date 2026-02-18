Рейтинг@Mail.ru
Жителя Рязани подозревают в финансировании экстремистской организации - РИА Новости, 18.02.2026
14:00 18.02.2026
Жителя Рязани подозревают в финансировании экстремистской организации
Жителя Рязани подозревают в финансировании экстремистской организации
Правоохранители задержали жителя Рязани, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 18.02.2026
происшествия, рязань, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Рязань, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Рязани подозревают в финансировании экстремистской организации

Жителя Рязани задержали за возможное финансирование экстремистской организации

РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Рязани, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, возбуждено уголовное дело, сообщило УМВД по региону.
"Житель города Рязани задержан по подозрению в финансировании экстремистской организации", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Уточняется, что 17 февраля сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России задержан 39-летний мужчина. По предварительным данным, ранее он "предоставил денежные средства, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в Российской Федерации экстремистской".
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
