Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан

Священный месяц Рамадан, во время которого от рассвета и до заката солнца мусульманам запрещается пить и принимать пищу, в 2026 году начнётся 18 февраля на закате и продлится до 19 марта включительно. Пост заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения" (по-арабски – Ид-аль-Фитр).

"Рамадан — это не просто календарный период, который ежегодно приходит и уходит. Это время внутреннего пересмотра. Это месяц, в котором человеку возвращается ясность — ясность взгляда на себя, на свои поступки, на своё предназначение… Награда за благие дела в этот месяц многократно умножается", – написано в поздравлении верующим на сайте Духовного собрания мусульман России.