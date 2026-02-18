Рейтинг@Mail.ru
Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан - РИА Новости, 18.02.2026
17:18 18.02.2026
Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан
Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан - РИА Новости, 18.02.2026
Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан
В исламской общине России призвали верующих в Рамадан помогать окружающим и быть великодушными. РИА Новости, 18.02.2026
россия, равиль гайнутдин, общество
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Общество
Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан

Муфтий Гайнутдин призвал верующих помогать окружающим в Рамадан

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В исламской общине России призвали верующих в Рамадан помогать окружающим и быть великодушными.
"Обратите взор на окружающий мир, в котором, увы, миллионы людей сталкиваются с труднейшими испытаниями, страдают, испытывают лишения. В эти благословенные дни мы призваны помогать окружающим, доставлять им радость, быть щедрыми и великодушными без какого-либо разделения на "своих и чужих"... Пусть в домах по всей планете царят мир, благополучие и взаимопонимание!" – говорится в обращении председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтия Равиля Гайнутдина по случаю наступления Рамадана, опубликованном в Telegram-канале ДУМ РФ.
Священный месяц Рамадан, во время которого от рассвета и до заката солнца мусульманам запрещается пить и принимать пищу, в 2026 году начнётся 18 февраля на закате и продлится до 19 марта включительно. Пост заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения" (по-арабски – Ид-аль-Фитр).
"Рамадан — это не просто календарный период, который ежегодно приходит и уходит. Это время внутреннего пересмотра. Это месяц, в котором человеку возвращается ясность — ясность взгляда на себя, на свои поступки, на своё предназначение… Награда за благие дела в этот месяц многократно умножается", – написано в поздравлении верующим на сайте Духовного собрания мусульман России.
Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Верховный муфтий призвал мусульман не совершать молитвы в публичных местах
9 декабря 2025, 15:29
9 декабря 2025, 15:29
 
Религия
 
 
