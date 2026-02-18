https://ria.ru/20260218/radio-2075238195.html
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
Сигнал "Снеточный" прозвучал в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 18.02.2026
в мире
радиостанция судного дня
Сообщение "Снеточный" прозвучало на "Радио Судного дня" в среду