ПВО за сутки уничтожила 155 беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115131 беспилотный летательный аппарат, 650 зенитных ракетных комплексов, 27754 танка и других боевых бронированных машин, 1666 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33347 орудий полевой артиллерии и минометов, 54691 единица специальной военной автомобильной техники.