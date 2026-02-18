https://ria.ru/20260218/pvo-2075167575.html
ПВО за сутки уничтожила 155 беспилотников
ПВО за сутки уничтожила 155 беспилотников - РИА Новости, 18.02.2026
ПВО за сутки уничтожила 155 беспилотников
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 155 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:31:00+03:00
2026-02-18T12:31:00+03:00
2026-02-18T12:31:00+03:00
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки уничтожила 155 беспилотников
ПВО за сутки уничтожила 155 БПЛА и 11 снарядов HIMARS
МОСКВА 18 фев - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 155 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115131 беспилотный летательный аппарат, 650 зенитных ракетных комплексов, 27754 танка и других боевых бронированных машин, 1666 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33347 орудий полевой артиллерии и минометов, 54691 единица специальной военной автомобильной техники.