Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.02.2026
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 43 дрона ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:25:00+03:00
2026-02-18T07:25:00+03:00
2026-02-18T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
брянская область
белгородская область
беспилотники
республика крым
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских дрона над регионами РФ и Черным морем