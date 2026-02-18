Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена - РИА Новости, 18.02.2026
23:59 18.02.2026
Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена
Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена
Президент России Владимир Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена, который занимается гончарным производством.
2026-02-18T23:59:00+03:00
2026-02-18T23:59:00+03:00
суздаль
россия
австрия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
суздаль
россия
австрия
Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена, который занимается гончарным производством.
"Только что на выставке, я сейчас упомянул об этом, познакомились с инициативой частного инвестора по развитию Суздаля, одного из старейших русских городов. Опыт интересный, важный, полезный. Нужно, чтобы его подхватывали другие команды и регионы нашей страны… с удовольствием подержал ваши изделия, посмотрел - очень красиво. Как вам пришло в голову с мяса переключиться на этот вид деятельности?" - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Бизнесмен рассказал, что он закупал оборудование в Австрии, когда занимался мясопереработкой. Напротив его отеля было керамическое производство, около полугода он ходил мимо, а потом в какой-то момент зашел и решил попробовать сделать что-то подобное в Суздале.
"Ну получилось, вам спасибо. Реально получились красивые изделия", - сказал Путин.
Путин отметил рост инвестиционной привлекательности регионов
СуздальРоссияАвстрияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
