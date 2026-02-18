МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил деятельность суздальского бизнесмена, который занимается гончарным производством.
"Только что на выставке, я сейчас упомянул об этом, познакомились с инициативой частного инвестора по развитию Суздаля, одного из старейших русских городов. Опыт интересный, важный, полезный. Нужно, чтобы его подхватывали другие команды и регионы нашей страны… с удовольствием подержал ваши изделия, посмотрел - очень красиво. Как вам пришло в голову с мяса переключиться на этот вид деятельности?" - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Бизнесмен рассказал, что он закупал оборудование в Австрии, когда занимался мясопереработкой. Напротив его отеля было керамическое производство, около полугода он ходил мимо, а потом в какой-то момент зашел и решил попробовать сделать что-то подобное в Суздале.
"Ну получилось, вам спасибо. Реально получились красивые изделия", - сказал Путин.
