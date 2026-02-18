https://ria.ru/20260218/putin-2075344161.html
Путин сравнил текущие задачи с водопадом
Путин сравнил текущие задачи с водопадом
россия
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил текущие задачи с водопадом, отметив, что проблемы набрасываются бесконечно.
"Ведь смысл и цель создания АСИ
(Агентства стратегических инициатив - ред.) 16 лет назад как раз в этом и заключался, в том, чтобы отвлечься от текущих проблем, от текучки так называемой, потому что ее всегда много. Эта текучка, как будто ты стоишь под водопадом - все время течет и течет сверху. Эти проблемы набрасываются на нас и набрасываются бесконечно", - сказал Путин
на заседании наблюдательного совета АСИ.
Глава государства отметил, что АСИ как раз и создавалась для того, чтобы свежим взглядом посмотреть на возможности решения тех проблем, перед которыми стоит страна, отрасль, конкретные предприятия.
"Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов. Вызовов прибавилось. Но это, как в таких случаях говорят, в России
точно, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается, и у агентства получается", - подчеркнул Путин.