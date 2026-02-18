Рейтинг@Mail.ru
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
23:48 18.02.2026
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин
Количество вызовов сейчас прибавилось, но это делает страну сильнее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:48:00+03:00
2026-02-18T23:48:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин

Путин заявил, что количество вызовов прибавилось, но это делает Россию сильнее

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество вызовов сейчас прибавилось, но это делает страну сильнее, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
«
"Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов. Вызовов прибавилось. Но это - как в таких случаях говорят в России - точно вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается, и у агентства получается", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Заседание наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Работа АСИ востребована, заявил Путин
Вчера, 23:46
 
Россия
Владимир Путин
Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
