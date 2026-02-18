https://ria.ru/20260218/putin-2075343426.html
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
Вызовы делают Россию сильнее, заявил Путин
Количество вызовов сейчас прибавилось, но это делает страну сильнее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
Путин заявил, что количество вызовов прибавилось, но это делает Россию сильнее