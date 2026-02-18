Работа АСИ востребована, заявил Путин

«

"А АСИ, как раз и создавалась эта структура для того, чтобы свежим взглядом посмотреть на возможности решения тех проблем, перед которыми стоит страна, отрасль, конкретные предприятия. Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АСИ.