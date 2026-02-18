Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил АСИ оценить вклад регионов в восстановление объектов культуры
Культура
 
23:29 18.02.2026
Путин поручил АСИ оценить вклад регионов в восстановление объектов культуры
Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оценить, как субъекты помогают предпринимателям в восстановлении объектов...
Путин поручил АСИ оценить вклад регионов в восстановление объектов культуры

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оценить, как субъекты помогают предпринимателям в восстановлении объектов культуры.
"Прошу агентство уже в текущем году при составлении национального рейтинга инвестиционного климата оценить, насколько работают эффективно эти начинания. Действительно субъекты федерации помогают предпринимателям, в каком объеме, в каком качестве идет эта поддержка в восстановлении объектов культурного наследия", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь
Культура Россия Владимир Путин Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
