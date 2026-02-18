Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею создания оператора по развитию технологий в Приазовье - РИА Новости, 18.02.2026
23:27 18.02.2026
Путин поддержал идею создания оператора по развитию технологий в Приазовье
Путин поддержал идею создания оператора по развитию технологий в Приазовье
россия, донецкая народная республика, азовское море, денис пушилин, владимир путин, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Денис Пушилин, Владимир Путин, Экономика
Путин поддержал идею создания оператора по развитию технологий в Приазовье

Путин поддержал создание единого оператора по развитию технологий в Приазовье

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания единого оператора, координирующего развитие высоких технологий в Приазовье. С просьбой к нему обратился глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказывал об успехах работы над улучшением экологии в Приазовье, в частности, в борьбе с засаливанием Азовского моря и использовании для выработки коллагена увеличившейся в водоеме популяции медуз, мешающих морскому отдыху.
"Интересно, - отметил глава государства. - Мы поддержим".
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
Вчера, 23:18
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаАзовское мореДенис ПушилинВладимир ПутинЭкономика
 
 
