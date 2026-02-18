https://ria.ru/20260218/putin-2075338407.html
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов - РИА Новости, 18.02.2026
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
Агентство стратегических инициатив (АСИ) состоялось как один из значимых и эффективных инструментов в экономике, социальной сфере, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:18:00+03:00
2026-02-18T23:18:00+03:00
2026-02-18T23:22:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075338259_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_d9a9b6961a91e1d4cdeb11af53de5139.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075336507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075338259_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_137fd0b24d342165ef1d59ad3fe726a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин, экономика
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
Путин: АСИ состоялось как один из значимых, эффективных инструментов в экономике