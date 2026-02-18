Рейтинг@Mail.ru
23:18 18.02.2026 (обновлено: 23:22 18.02.2026)
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов
Путин назвал АСИ одним из значимых и эффективных инструментов

Путин: АСИ состоялось как один из значимых, эффективных инструментов в экономике

Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) состоялось как один из значимых и эффективных инструментов в экономике, социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Можно сказать, что это агентство (стратегических инициатив - ред.) состоялось как один из значимых, существенных и весьма эффективных инструментов в экономике, в социальной сфере, в сфере культуры", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов
Вчера, 23:09
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
