Путин поздравил Чупшеву с переназначением на пост гендиректора АСИ
23:15 18.02.2026
Путин поздравил Чупшеву с переназначением на пост гендиректора АСИ
Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву с переназначением.
политика
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
политика, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора АСИ Светлану Чупшеву с переназначением.
"Хотел бы поздравить Светлану Витальевну Чупшеву с переназначением на должность генерального директора Агентства стратегических инициатив. Мы все желаем вам дальнейших успехов", — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Путин на встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Путин обсудил с главой АСИ поддержку предпринимательства
11 сентября 2025, 13:26
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
