Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин

23:13 18.02.2026 (обновлено: 23:24 18.02.2026)
владимир путин, россия, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Владимир Путин, Россия, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Арктические регионы России дают рекордные показатели по рождаемости, отметил президент РФ Владимир Путин.
"У нас арктические регионы дают рекордный показатель (рождаемости - ред.). Арктические. Надо посмотреть, и я посмотрел сейчас, они не всегда в числе первых по другим направлениям. Хотя там ясно - наверху этих рейтингов. Но тем не менее, надо посмотреть внимательно, что там происходит, как они добиваются (таких показателей - ред.)", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин призвал включать практики АСИ в программы повышения рождаемости
Вчера, 22:49
 
Владимир ПутинРоссияОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
