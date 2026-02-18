https://ria.ru/20260218/putin-2075337581.html
Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин
Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин
Арктические регионы России дают рекордные показатели по рождаемости, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:13:00+03:00
2026-02-18T23:13:00+03:00
2026-02-18T23:24:00+03:00
владимир путин
россия
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075337441_0:171:3130:1932_1920x0_80_0_0_8e85004923def83bbf9a5f81b84a9b1c.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075333315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075337441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cb4933c396875cc624a0323d7803131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Владимир Путин, Россия, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости, заявил Путин
Путин заявил, что арктические регионы дают рекордные показатели по рождаемости