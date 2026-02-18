Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов - РИА Новости, 18.02.2026
23:09 18.02.2026
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов - РИА Новости, 18.02.2026
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов
Президент России Владимир Путин предложил запустить конкурс для отечественных технологических брендов, который поможет повысить их узнаваемость. РИА Новости, 18.02.2026
экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов

Путин предложил запустить конкурс для отечественных технологических брендов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить конкурс для отечественных технологических брендов, который поможет повысить их узнаваемость.
"Предлагаю запустить, причем уже в этом году, отдельный конкурс для технологических брендов, которые определяют будущее страны", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Путин добавил, что принципиальная задача конкурса - помочь небольшим российским технологическим компаниям создать себе имя и обеспечить их узнаваемость.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Российский бизнес реализует немало технологических проектов, заявил Путин
Вчера, 22:48
 
