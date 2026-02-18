https://ria.ru/20260218/putin-2075336507.html
Путин предложил запустить конкурс для технологических брендов
Президент России Владимир Путин предложил запустить конкурс для отечественных технологических брендов, который поможет повысить их узнаваемость. РИА Новости, 18.02.2026
