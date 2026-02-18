Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 18.02.2026 (обновлено: 23:09 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/putin-2075335491.html
Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами
Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами - РИА Новости, 18.02.2026
Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами
Президент России Владимир Путин в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) осмотрел в штаб-квартире организации... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:02:00+03:00
2026-02-18T23:09:00+03:00
россия
калужская область
владимир путин
светлана чупшева
денис пушилин
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075335192_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_0fc1108f1fc805019414a541eccff65f.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075333315.html
https://ria.ru/20260218/putin-2075334598.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075335192_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_158fa58b865ebd08fd352ce111b5a63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калужская область, владимир путин, светлана чупшева, денис пушилин, агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Калужская область, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Денис Пушилин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами

Путин перед заседанием набсовета АСИ осмотрел выставку о работе с регионами

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаседание наблюдательного совета АСИ
Заседание наблюдательного совета АСИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Заседание наблюдательного совета АСИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.
Экспозиция, состоящая из шести цифровых стендов, выделяет пять ключевых моментов такой работы - по числу реализуемых АСИ национальных инициатив. Это выявление точек роста, помещение человека и его интересов в центр всех процессов, развитие беспилотных технологий, развитие профессий и компетенций будущего, климатическая адаптация и поддержка предпринимательства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин призвал включать практики АСИ в программы повышения рождаемости
Вчера, 22:49
С успехами АСИ президента познакомила гендиректор агентства Светлана Чупшева. Путину представили регионы-лидеры Национального рейтинга инвестклимата, познакомили с лучшими практиками субъектов федерации по поддержке рождаемости на примере Сахалинской области.
Чупшева рассказала о воссоздании на базе ГК "Дымов" производства керамики в Суздале и реставрации исторических сооружений. "Из такой развалюхи (сделали современное производство – ред.)", - оценил Путин реконструкцию исторической текстильной фабрики. Заинтересовала главу государства и выпускаемая теперь в Суздале продукция - как керамические салфетницы, так и цветастые душегреи.
Отметил глава государства и продукцию возрожденной в России отрасли выпуска эфирных масел, в частности из лаванды и лимонов. "Какие красивые!" - восхитился Путин, взяв из корзины веточку крымских лимонов - не уступающих по свойствам ташкентским.
Главе государства также продемонстрировали карту центров испытаний беспилотников в регионах, призванных реализовать экономику "бесшовного неба". Лидером по этому направлению стала Калужская область. Помимо статистической информации, на стенде представлены и конкретные примеры устройств, помогающих в реализации технологической инициативы - космические аппараты сверхдетального оптического и радиолокационного зондирования Земли.
Президент смог также познакомиться на выставке с результатами рейтингов регионов по направлению "Кадры" - качества жизни, привлекательности для молодежи. На этом же стенде представлен обзор российских образовательных платформ, помогающих с использованием ИИ обучению школьников.
О работе над экологическими проблемами президенту доложил глава ДНР Денис Пушилин. Он познакомил главу государства с рейтингом вовлеченности регионов в проекты климатической адаптации, а также с реализацией стратегии развития Приазовья до 2040 года. А на заключительном, шестом, стенде Путину представили параметры национальной модели целевых условий ведения бизнеса и результаты работы Платформы роста для российских брендов. На стенде представлены и ощутимые успехи отечественных предпринимателей, в частности лимоноводов - варенья, джемы, мармелад, эфирные масла и косметика.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин предложил обсудить рейтинг регионов по поддержке молодежи и семей
Вчера, 22:57
 
РоссияКалужская областьВладимир ПутинСветлана ЧупшеваДенис ПушилинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала