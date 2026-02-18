Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.
Экспозиция, состоящая из шести цифровых стендов, выделяет пять ключевых моментов такой работы - по числу реализуемых АСИ национальных инициатив. Это выявление точек роста, помещение человека и его интересов в центр всех процессов, развитие беспилотных технологий, развитие профессий и компетенций будущего, климатическая адаптация и поддержка предпринимательства.
С успехами АСИ президента познакомила гендиректор агентства Светлана Чупшева. Путину представили регионы-лидеры Национального рейтинга инвестклимата, познакомили с лучшими практиками субъектов федерации по поддержке рождаемости на примере Сахалинской области.
Чупшева рассказала о воссоздании на базе ГК "Дымов" производства керамики в Суздале и реставрации исторических сооружений. "Из такой развалюхи (сделали современное производство – ред.)", - оценил Путин реконструкцию исторической текстильной фабрики. Заинтересовала главу государства и выпускаемая теперь в Суздале продукция - как керамические салфетницы, так и цветастые душегреи.
Отметил глава государства и продукцию возрожденной в России отрасли выпуска эфирных масел, в частности из лаванды и лимонов. "Какие красивые!" - восхитился Путин, взяв из корзины веточку крымских лимонов - не уступающих по свойствам ташкентским.
Главе государства также продемонстрировали карту центров испытаний беспилотников в регионах, призванных реализовать экономику "бесшовного неба". Лидером по этому направлению стала Калужская область. Помимо статистической информации, на стенде представлены и конкретные примеры устройств, помогающих в реализации технологической инициативы - космические аппараты сверхдетального оптического и радиолокационного зондирования Земли.
Президент смог также познакомиться на выставке с результатами рейтингов регионов по направлению "Кадры" - качества жизни, привлекательности для молодежи. На этом же стенде представлен обзор российских образовательных платформ, помогающих с использованием ИИ обучению школьников.
О работе над экологическими проблемами президенту доложил глава ДНР Денис Пушилин. Он познакомил главу государства с рейтингом вовлеченности регионов в проекты климатической адаптации, а также с реализацией стратегии развития Приазовья до 2040 года. А на заключительном, шестом, стенде Путину представили параметры национальной модели целевых условий ведения бизнеса и результаты работы Платформы роста для российских брендов. На стенде представлены и ощутимые успехи отечественных предпринимателей, в частности лимоноводов - варенья, джемы, мармелад, эфирные масла и косметика.