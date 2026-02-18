Путин посетил выставку, посвященную работе АСИ с регионами

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости . Президент России Владимир Путин в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

Президент смог также познакомиться на выставке с результатами рейтингов регионов по направлению "Кадры" - качества жизни, привлекательности для молодежи. На этом же стенде представлен обзор российских образовательных платформ, помогающих с использованием ИИ обучению школьников.