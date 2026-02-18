https://ria.ru/20260218/putin-2075335333.html
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь - РИА Новости, 18.02.2026
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь
Старинным зданиям в России нужно дать вторую жизнь, создавать в них музеи, гостиницы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:01:00+03:00
2026-02-18T23:01:00+03:00
2026-02-18T23:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1fda3c39834c4649e43159b671431e65.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075334762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_62eb06dacbc150ea218634118038fa0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), "дом.рф"
Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), "Дом.РФ"
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь
Путин: старинным зданиям надо дать вторую жизнь, создавая в них музеи, гостиницы