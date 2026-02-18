Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 18.02.2026 (обновлено: 23:02 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/putin-2075335333.html
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь - РИА Новости, 18.02.2026
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь
Старинным зданиям в России нужно дать вторую жизнь, создавать в них музеи, гостиницы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:01:00+03:00
2026-02-18T23:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_1fda3c39834c4649e43159b671431e65.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075334762.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195294_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_62eb06dacbc150ea218634118038fa0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), "дом.рф"
Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), "Дом.РФ"
Путин призвал дать старинным зданиям вторую жизнь

Путин: старинным зданиям надо дать вторую жизнь, создавая в них музеи, гостиницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Старинным зданиям в России нужно дать вторую жизнь, создавать в них музеи, гостиницы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Необходимо дать вторую жизнь старинным зданиям, создавать в них музеи, просветительские образовательные центры, галереи, гостиницы", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Президент РФ подчеркнул, что у Агентства стратегических инициатив есть опыт поддержки подобных проектов с участием предпринимателей и "Дома.РФ".
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин предложил сократить срок восстановления объектов культурного наследия
Вчера, 22:59
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала