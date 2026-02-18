Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил сократить срок восстановления объектов культурного наследия
22:59 18.02.2026 (обновлено: 23:03 18.02.2026)
Путин предложил сократить срок восстановления объектов культурного наследия
Путин предложил сократить срок восстановления объектов культурного наследия
Президент РФ Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам. РИА Новости, 18.02.2026
происшествия, жилье, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Происшествия, Жилье, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин предложил сократить срок восстановления объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, но не в ущерб самим объектам.
"Речь в том, чтобы не в ущерб, конечно, объектам культурного наследия существенно сократить сроки строительных работ по их восстановлению. Прошу здесь действовать в диалоге с предпринимательским сообществом, в том числе в рамках отдельного направления национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденной в конце прошлого года", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
ПроисшествияЖильеРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
