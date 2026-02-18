https://ria.ru/20260218/putin-2075334598.html
Путин предложил обсудить рейтинг регионов по поддержке молодежи и семей
Путин предложил обсудить рейтинг регионов по поддержке молодежи и семей
Президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АСИ предложил обсудить рейтинг регионов-лидеров по поддержке молодежи и по поддержке семей. РИА Новости, 18.02.2026
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
