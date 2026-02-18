https://ria.ru/20260218/putin-2075334370.html
По малым населенным пунктам пройдет отдельное совещание, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что пройдет отдельное совещание, посвященное малым историческим населенным пунктам. РИА Новости, 18.02.2026
Путин: по малым историческим населенным пунктам пройдет отдельное совещание