22:49 18.02.2026 (обновлено: 22:53 18.02.2026)
Путин призвал включать практики АСИ в программы повышения рождаемости
Президент РФ Владимир Путин призвал распространять лучшие практики АСИ и включать их в региональные программы повышения рождаемости.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал распространять лучшие практики АСИ и включать их в региональные программы повышения рождаемости.
"Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов-лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Российский бизнес реализует немало технологических проектов, заявил Путин
Российский бизнес реализует немало технологических проектов, заявил Путин
Агентство стратегических инициатив (АСИ) Владимир Путин Россия Общество
 
 
