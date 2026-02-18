https://ria.ru/20260218/putin-2075333225.html
Российский бизнес реализует немало технологических проектов, заявил Путин
Российский бизнес реализует немало технологических, социальных и экологических проектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2026
